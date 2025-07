GM1914 - zestaw pancerza do ochrony pojazdu przed atakami z góry np. za pomocą dronów FPV

Rosyjska agencja informacyjna Ria Novosti skierowała prośbę do Rostecu o komentarz w sprawie planów modernizacji pojazdów gąsienicowych w budżecie Pentagonu. Koncern przesłał wypowiedź, w którym stwierdził, że plany Amerykanów kopiują to, co już robią Rosjanie.