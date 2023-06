Naukowcy odbierają powtarzające się sygnały z centrum Drogi Mlecznej

Poszukiwanie życia pozaziemskiego skłoniło naukowców do zwrócenia się w całkiem innym kierunku niż do tej pory. Zamiast wyglądać przybyszów pozaziemskich z zewnętrznych galaktyk, skierowali swoje zainteresowanie w stronę centrum naszej. Okazuje się, że właśnie stamtąd docierają do nas powtarzające się specyficzne impulsy radiowe.

Zdjęcie Naukowcy odbierają specyficzne sygnały z centrum Drogi Mlecznej / 123RF/PICSEL