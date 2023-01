Teleskop Webba na tropie starożytnych galaktyk. Są jak nasza Droga Mleczna

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba od swojego debiutu w 2022 nie przestaje zachwycać kolejnymi zdjęciami. Dzięki układowi rejestrującemu fale w podczerwieni jest w stanie zajrzeć w najdalsze zakątki kosmosu. Tym razem jednak pobił absolutny rekord - odkrył dwie galaktyki podobne do naszej Drogi Mlecznej, których obraz dotarł do Ziemi po 11 miliardach lat. To najbardziej odległe i stare galaktyki, które kiedykolwiek zostały zauważone przez teleskopy.

Obiekty oznaczone skrótami EGS-23205 i EGS-24268 to tzw. galaktyki z poprzeczką. To ten sam typ galaktyki jak nasza Droga Mleczna. Nazwa jest spowodowana tym, że widziana z oddali przypomina dysk z soczewkowatym zgrubieniem w części środkowej.

Reklama

Odkrycie tak odległych galaktyk było możliwe dzięki programowi badawczemu CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science Survey), którego zadaniem jest badanie najdalszych części wszechświata. Pierwsze zdjęcia obiektów podobnych do Drogi Mlecznej wzbudziło entuzjazm naukowców.



Spojrzałam na te dane i krzyknęłam: rzucamy wszystko inne i zajmujemy się tylko tym! Shardha Jogee, profesor astronomii na University of Texas w Austin

Astronomowie są zachwyceni możliwościami teleskopu NASA, dzięki któremu mogą zobaczyć galaktyki z wyraźnym, jasnym jądrem pośrodku i wyraźną poprzeczką. Do tej pory mogli sobie jedynie wyobrażać, jak one mogą wyglądać.