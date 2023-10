Naukowcy odkryli „zbuntowane planety”. Gdzie jest ich gwiazda?

Najnowsze zdjęcie mgławicy Oriona

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wykonał nowe zdjęcie mgławicy Oriona z ukazaniem szczegółów, które w obiektywie innych teleskopów pozostawały niewidoczne. Jednak to, co najbardziej zaskoczyło naukowców to obiekty przypominające planety niepołączone żadną gwiazdą, krążące po orbicie i unoszące się parami.

Astronomowie doliczyli się około 40 gazowych „planet” na odległej orbicie, mimo że nie odnaleziono w pobliżu ciała, które oddziaływałoby na nie grawitacją w innym miejscu. Naukowcy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) nazwali obiekty JuMBO, czyli obiektami podwójnymi o masie Jowisza.

