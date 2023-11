Niezwykłe odkrycie NASA. Sonda przeleciała nad asteroidą, która ma księżyc

Lucy to sonda należąca do NASA, której celem są planetoidy trojańskie Jowisza. Na początku listopada statek przeleciał nad asteroidą "Dinki" i dokonał tam ciekawego odkrycia. Okazuje się, że obiekt ma swój księżyc. Tego typu układy są znane, ale nie spodziewano się go na 100. proc. w przypadku asteroidy Dinkinesh.

Zdjęcie Wizja artystyczna sondy NASA Lucy zbliżającej się do asteroidy / Southwest Research Institute / materiały prasowe