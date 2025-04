Majówka i długi weekend, ale czy 2 maja sklepy są otwarte?

Majówka to jeden z najprzyjemniejszych okresów w roku. Rozkwitająca wiosna, piękna pogoda i często też długi weekend sprzyjają wyjazdom i spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. A dlaczego właściwie 1 maja jest dniem wolnym od pracy? To święto obchodzimy w Polsce już od 75 lat. Dwa dni później, 3 maja, także jest święto. Dzień pomiędzy nimi dla niektórych osób również będzie wolny. A to rodzi pytania. Czy 2 maja są czynne sklepy? Jak otwarte są sklepy w majówkę? Dowiedz się wszystkiego z naszego artykułu.