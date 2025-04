Majówka 2025. Gdzie Polacy najchętniej spędzają długi weekend?

Polacy jednak coraz częściej wyjeżdżają do mniej oczywistych destynacji, takich jak Lubelszczyzna, Kujawy, Podlasie czy Warmia. Najwięcej rezerwacji dotyczy, prócz Kołobrzegu, Szklarskiej Poręby, Gdańska, Krakowa oraz Warszawy, a zaraz po nich jest: Zakopane, Karpacz, Krynica-Zdrój i Mielno.

- Tegoroczna majówka potwierdza, że mimo szerokiej oferty wyjazdów zagranicznych, wielu Polaków nadal chętnie wybiera wyjazdy krajowe. Popularność pakietów pobytowych rośnie, a wraz z nią oczekiwania gości względem jakości, atrakcyjności i oryginalności oferty. To sprawia, że hotelarze muszą dziś oferować więcej niż tylko nocleg - liczy się pomysł i dopracowana koncepcja pobytu - przekazała firma.

Rezerwacje majówkowe. Kiedy się do tego zabrać?

- Majówka przestaje być ściśle określonym terminem. Goście elastycznie planują pobyty wokół dni świątecznych, często zahaczając o okresy przed- i pomajówkowe. W najbliższych latach majówka będzie coraz bardziej rozciągać się w czasie, stając się elastycznym "sezonem majowym" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Łukasz Kucharski reprezentujący ośrodek z hotelem i apartamentami we Władysławowie.

Nie wszyscy jednak mają plany - co trzeci Polak nie wie, jak spędzi ten czas. Wiadomo natomiast, że najchętniej wybierane aktywności to wypoczynek na świeżym powietrzu, grill i spacery.

- Relaks we własnym domu - samodzielnie lub w towarzystwie bliskich - to najczęstszy sposób spędzania długiego weekendu osób w wieku od 18 do 24 lat, wskazany przez 58,5% z nich - mówi Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska.