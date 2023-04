Spis treści: 01 Długi weekend majowy i krótki urlop w Polsce

Długi weekend majowy i krótki urlop w Polsce

Mając do dyspozycji jeden weekend lub dzień na wyjazd (np. majówkę) często odnosimy wrażenie, że nie za bardzo mamy się gdzie ruszyć. Jeden lub dwa dni mogą być zbyt krótkim okresem na wypad za granicę, nie wspominając o żadnych wczasach czy wyprawach licznych w wielu kilometrach.

Nie oznacza to jednak, że nie da się spędzić krótkiego urlopu w niezwykle ciekawy sposób. W Polsce mamy sporo miejsc na jednodniowy wypad, w który ciężko o nudę, a liczne i interesujące atrakcje turystyczne sprawią, że będzie to niezwykle dobrze spożytkowany czas. Przygotowaliśmy krótką listę najciekawszych miejsc na weekendowy (lub krótszy) wypad w Polsce.

Rogalin, czyli pałac w jeden dzień

W Wielkopolsce nieopodal Poznania i Wielkopolskiego Parku Narodowego znajduje się wieś Rogalin. Nie jest to jednak atrakcja wyłącznie dla mieszkańców stolicy województwa, ponieważ sama miejscowość przyciąga odwiedzających z całej Polski. Co najważniejsze, jest to świetny cel na jednodniowy wyjazd.

Zdjęcie Pałac w Rogalinie to świetny sposób na jednodniowy urlop. / Marek BAZAK/East News / East News

Najważniejszą atrakcją turystyczną jest Pałac w Rogalinie, który został wybudowany przez Kazimierza Raczyńskiego w XVIII wieku. Skrywający w sobie wiele dzieł malarskich różnych artystów pałac to prawdziwa perła okolicy, otoczona parkiem i nie tylko - obok znaleźć można kościół im. Świętego Marcelina z mauzoleum Raczyńskich. Budowla była wzorowana na rzymskim Maison Carrée i jest godna uwagi. Sam pałac i kościół dzieli 700 metrów.

Wycieczka do Kórnika na jeden dzień. Zamek z duchem i arboretum

Nieważne jakie „u”, ważne, że to tu - tak zwykło się komentować Kórnik, czyli małe miasteczko położone kilkanaście kilometrów na południe od Poznania i znajdujące się w pobliżu wspomnianego Rogalina. Skoro byliśmy już przy zwiedzaniu pałacu, to dlaczego by nie wybrać się do Zamku w Kórniku? Ten stanowi jedną z wizytówek miasta, a jednym z jego symboli jest duch Białej Damy. Duch o tyle niezwykły, że niezbyt skory do straszenia.

Zdjęcie Zamek w Kórniku na weekend? / fot Przemyslaw Graf/Reporter / East News

Do zamku z centrum można dostać się promenadą spacerową zlokalizowaną przy jeziorze, a po zwiedzaniu budowli sprzed wieków koniecznie trzeba udać się do pobliskiego arboretum. Jest to największe w Polsce (i czwarte w Europie) miejsce tego rodzaju, w którym znaleźć można tysiące gatunków drzew i krzewów. Sporo tam również egzotyki, bo niektóre z roślin sprowadzone zostały z najodleglejszych zakątków globu. Jednodniowa wycieczka do Kórnika z pewnością pozwoli na zapoznanie się z tymi atrakcjami.

Zamek Czocha. Świetny na majówkę i nie tylko

Z Wielkopolski przenieśmy się na Dolny Śląsk, a konkretniej do polskiej części Górnych Łużyc w okolice miejscowości Sucha. To właśnie tam znajduje się Zamek Czocha, jedna z najbardziej kojarzonych atrakcji turystycznych regionu, jak i zapewne całego kraju.

Budowla gościła nie tylko na pocztówkach czy zdjęciach, ponieważ w tym miejscu kręcono sporo filmów i seriali - lokalizację wykorzystano m.in. przy okazji produkcji polskiego "Wiedźmina".

Zamek Czocha wybudowano w 1247 roku, a od tego czasu przetrwał mimo licznych perturbacji natury historycznej. Jak to z reguły bywa, jednym z trudniejszych okresów była II Wojna Światowa, jak i lata późniejsze. Mówiono, że to właśnie tu znajdowała się tajna szkoła szyfrantów Abwehry - Twierdza Szyfrów, mówi wam to coś? Podobno przez pewien czas na terenie zamku hodowano nawet świnie. Dziś zabytek jest w dobrym stanie, zapraszając do licznych komnat i tajemniczych tuneli rzesze turystów. Tani i szybki sposób na majówkę lub urlop? Zamki i pałace w Polsce nadają się do tego znakomicie.

Kopalnia Soli Wieliczka na weekend majowy

Zwiedzanie Kopalni Soli "Wieliczka" w jeden dzień to zasadniczo świetny pomysł. Będąc w Krakowie lub okolicy można bez problemu wyskoczyć do oddalonej o 16 kilometrów od miasta kopalni. To tam przeżyjemy świetną przygodę w podziemiach. Majówka i krótki urlop w Wieliczce to również możliwość skorzystania z szeregu atrakcji i udogodnień dostępnych na terenie obiektu.

Zdjęcie Kopalnia Soli "Wieliczka" otwiera na nowo Podziemną Trasę Górniczą. / Albin Marciniak/East News / East News

Dla przykładu, nie tak dawno ponownie otwarto Podziemną Trasę Górniczą, której przebycie okraszone jest poznawaniem tajników pracy górników czy rozświetlaniem sobie drogi przy pomocy specjalnej lampy. Nie zabraknie również mapy, wszak podziemia kopalni soli to nie promenada spacerowa. Nie ma się jednak o co martwić - rodziny z dziećmi również są tam mile widziane!

Szlak Orlich Gniazd idealny na majówkę

Od województwa śląskiego do małopolskiego ciągnie się pas wyżyn nazywanych Jurą Krakowsko-Częstochowską. Poza widokami i ciekawymi formacjami skalnymi, świetną ozdobą i celem wypraw turystów jest Szlak Orlich Gniazd, czyli wyjątkowa atrakcja turystyczna do poznania pieszo lub na rowerze. Cóż, aktywny wypoczynek to również dobry sposób na jednodniowy urlop.

Zdjęcie Ruiny zamku na Szlaku Orlich Gniazd. / fot Przemyslaw Graf/Reporter / East News

Tylko od nas zależy, ile czasu spędzimy na wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i samym Szlaku Orlich Gniazd. Wycieczka może przybrać formę jednodniowego wypadu lub spędzenia nawet całej majówki. Tak naprawdę krótki urlop w tym miejscu to tylko przedsmak, dzięki któremu będziemy chcieli wrócić po więcej. Do najbardziej znanych atrakcji na szlaku należy zaliczyć Zamek Ogrodzieniec czy miejscowość Olsztyn nieopodal Częstochowy - to właśnie tam znajdują się ruiny z powyższej fotografii.