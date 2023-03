Chociaż nazwa V2 Mini sugeruje "miniaturową" wersję satelitów i tak rzeczywiście jest, to warto znać tu punkt odniesienia - druga generacja satelitów Starlink zawiera większe modele V2 i mniejsze V2 Mini, pierwsze są zaprojektowane do wynoszenia za pomocą statku kosmicznego Starship, który nie jest jeszcze do końca gotowy do startu, a drugie z udziałem rakiety Falcon 9. Należy jednak zaznaczyć, że nawet wersja "mini" jest dużo większa i cięższa niż Starlinki pierwszej generacji.



Starlink V2 Mini nie takie... mini?

Każdy Starlink V2 Mini waży podczas startu ok. 800 kg, czyli prawie trzy razy więcej niż starsze satelity, które ważyły ok. 260 kilogramów i jest większy, z korpusem o szerokości ponad 4,1 metra (w sumie 7 metrów). Oznacza to, że podczas gdy w ramach jednego startu SpaceX był w stanie wynieść nawet 60 satelitów pierwszej generacji, w przypadku mniejszej wersji drugiej jest to zaledwie 21 jednostek.



V2 Mini są mniejsze niż satelity V2 (stąd nazwa), ale nie dajcie się zwieść nazwie. V2 Mini zawiera bardziej zaawansowane anteny fazowane i wykorzystuje pasmo E do przesyłu wstecznego, co umożliwi Starlink zapewnienie około 4 razy większej przepustowości na satelitę niż wcześniejsze iteracje komentuje SpaceX w wypowiedzi dla ArsTechnica.