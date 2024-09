Wcześniejsze kosmiczne misje pokazały, że ludzie są zdolni do zmieniania trajektorii lotu asteroid. Ta wyjątkowa umiejętność może w przyszłości uratować całą planetę przed kosmicznym potencjalnym zagrożeniem.

Teraz specjaliści przetestowali alternatywę, wystrzeliwując impulsy rentgenowskie w powierzchnię dwóch modelowych asteroid znajdujących się w próżni. Jakie efekty uzyskano?

Ludzie mogą strzelać impulsami w asteroidy, by ochronić Ziemię

Wspomniane modelowe asteroidy miały szerokość jedynie 12 mm. Jedna wykonana była z kwarcu, druga zaś ze stopionej krzemionki. Obiekty znajdowały się w próżni i poruszały się z prędkością około 70 m/s. Naukowcy strzelali do nich impulsami rentgenowskimi o mocy 1,5 megadżula. Wykorzystali do tego największe na świecie urządzenie impulsowe zwane "Z".

Impuls doprowadził do bardzo silnego rozgrzania obiektów, przez co uwolniły one dużą chmurę pyłu, tworząc jednocześnie falę uderzeniową, która napierała na asteroidy. Doprowadziło to od ich znacznego przesunięcia względem pierwotnej pozycji.

Wykorzystano tutaj trzecie prawo Newtona, przyspieszenie gazów odparowujących z komet wywiera pewną siłę na ich jądro, która może być wystarczająca do zmiany ich trajektorii.

Obliczono również, że nowa technologia (po pewnych modyfikacjach i zwiększeniu siły) byłaby w stanie zmienić trajektorię asteroidy mającej średnicę około 4 km. Specjaliści zwracają uwagę, że bardzo trudne jest oszacowanie siły, jaka może powstać na naturalnej (dużej) asteroidzie po wywołaniu fali uderzeniowej.

Ponadto zauważają, że w naszym najbliższym kosmicznym sąsiedztwie brakuje naturalnych obiektów, na których można byłoby wypróbować nową technologię. Dlatego też wykazanie, że sztuczne asteroidy mogą zastępować te naturalne, jest olbrzymim krokiem ku zwiększeniu kosmicznej obronności Ziemi.

Badacze zaznaczają, że Ziemia w pewnym momencie stanie w obliczu kosmicznego zagrożenia, jakim jest pędząca w naszym kierunku asteroida. Dlatego też, do tego czasu konieczne jest wymyślenie i opracowanie wielu pomysłów na to, by poradzić sobie z tą kwestią.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Nature Physics .

