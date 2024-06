Międzynarodowa Unia Astronomiczna rozpoczęła wyjątkowy projekt, który ma na celu nadanie nazwy quasi-księżycowi, który krąży wokół Ziemi. Mowa tutaj o obiekcie kosmicznym o nadanej katalogowej nazwie 164207 (2004 GU9).

Quasi-księżyc pozostaje w pobliżu większego ciała niebieskiego (np. planety), krąży on wokół niego, lecz nie jest z nim związany grawitacyjnie na stałe. Może poruszać się po osobliwej orbicie, która jest niestabilna w długim okresie.

Tajemnicza "bezimienna" asteroida, która krąży wokół Ziemi

Asteroida 164207 (2004 GU9) została odkryta 13 kwietnia 2004 roku w ramach programu LINEAR. Według obliczeń obiekt ma krążyć wokół nas do około 2600 roku i potem ruszyć swoją drogą w głąb kosmosu. Spędzi z nami prawie 600 lat, zatem zdaniem astronomów konieczne jest nadanie mu nazwy.

Kosmiczne ciało należy do planetoid z grupy Apollo - są to obiekty, których orbity przecinają orbitę naszej planety, Wenus i sporadycznie Merkurego. Do tej grupy zalicza się 18 874 planetoidy (stan na listopad 2023 r.), z których 1571 ma nadane numery, zaś tylko 73 ze wszystkich posiada nazwy własne. 2 041 obiektów zostało określonych jako potencjalnie niebezpieczne dla Ziemi - jedną z nich jest właśnie asteroida, którą chcesz nazwać.

164207 (2004 GU9) porusza się z prędkością nieco większą niż 7 km/s i krąży wokół Ziemi po orbicie oddalonej obecnie o około 29,6 mln km. Nadal szczegółowo nie określono jej kształtu ani wielkości. Na podstawie istniejących danych astronomowie szacują, że asteroida ma średnicę wynoszącą od 160 do 360 m.

Zapisz się na kartach astronomii i nazwij kosmiczny obiekt. Teraz masz szansę

Skomplikowana nazwa katalogowa obiektu od początku była tylko oznaczeniem tymczasowym. W końcu nadszedł ten czas, by nadać mu prawdziwe imię - mamy na to czas do końca września tego roku. Następnie specjalne kolegium naukowców wybierze finałowe nazwy, na które będzie można głosować w październiku. Ostateczne imię zostanie ogłoszone w styczniu 2025 roku.

Jednakże nie można nadać asteroidzie dowolnego imienia/nazwy, tutaj wprowadzono wyjątkowe obostrzenie. Jak podaje Międzynarodowa Unia Astronomiczna: "Imiona muszą być zapisane alfabetem łacińskim, mieć maksymalnie 16 znaków i pochodzić z mitologicznego źródła dowolnej kultury. Imiona nie mogą być już używane w odniesieniu do czegoś w kosmosie, własnego imienia, imienia zwierzęcia, nazwy wojskowej, politycznej lub biznesowej, słowa ogólnego ani liczby".

Na specjalnej stronie internetowej https://woobox.com/wc2qxd trzeba wpisać propozycję naszej nazwy, mitologiczne źródło imienia, opis nazwy (który będzie pojawiać się obok nazwy w oficjalnym ogłoszeniu, Unia Astronomiczna twierdzi: "pomyśl o tym jak o tablicy pod posągiem") oraz wyjaśnienie, dlaczego warto wybrać nasz pomysł. Żeby nieco ułatwić zadanie, Unia podała na stronie listę funkcjonujących już nazw kosmicznych obiektów. Spróbujesz zapisać się na kartach astronomii i wyślesz swoją propozycję do międzynarodowego konkursu?