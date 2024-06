Chiński lądownik uchwycony po ciemnej stronie Księżyca przez orbiter NASA

Chang'e 6 to chińska misja i pierwsze tego typu przedsięwzięcie w dziejach ludzkości. Państwo Środka jako pierwsze wylądowało po ciemnej stronie Księżyca, skąd pobrano próbki mające trafić do badań na Ziemię. Wcześniej nie dokonał tego żaden inny kraj. Tymczasem chiński lądownik został namierzony przez orbiter należący do NASA.

Reklama

Lądownik Chang'e 6 uchwycony przez NASA Lunar Reconnaissance Orbiter

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) to statek agencji NASA, który znajduje się na orbicie Księżyca od lat. Skierowano go nad region znajdujący się po niewidocznej z Ziemi części Srebrnego Globu, gdzie Chińczycy kilka tygodni temu umieścili swój lądownik.