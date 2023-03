Odkrycie Hubble'a. Pierścienie Saturna ogrzewają jego atmosferę

Kiedy wszystko zostało skalibrowane, wyraźnie zobaczyliśmy, że widma są spójne we wszystkich misjach. Było to możliwe, ponieważ mamy ten sam punkt odniesienia, z Hubble'a, dotyczący tempa transferu energii z atmosfery mierzonego przez dziesięciolecia. To było dla mnie naprawdę zaskoczenie. Po prostu sporządziłem razem wykresy różnych rozsyłów światła, a potem zdałem sobie sprawę, wow – to jest to samo.

Ben Jaffel