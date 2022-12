Odkryli i sfotografowali planetę zaledwie 310 lat świetlnych od Ziemi

Odkryta i sfotografowana egzoplaneta to HD 114082. Za tą enigmatycznym kodem kryje się niezwykle ciekawy obiekt ze swoją macierzystą gwiazdą, która bardzo przypomina Słońce. Najbardziej astronomów fascynuje fakt, że sama planeta jest tzw. superjowiszem, czyli jest większa od największej planety Układu Słoneczne, a jednocześnie jej macierzysta gwiazda przypomina nasze Słońce.

To daje dużo do myślenia w kwestii rozwoju programu poszukiwania obcych planet, patrząc przez pryzmat istnienia na nich biologicznego życia i możliwości ich kolonizacji. Obiekt został odkryty w ramach przeglądu nieba o nazwie SHINE za pomocą Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) w Chile i Kosmicznego Teleskopu TESS.

Tylko 310 lat świetlnych do egzoplanety HD 114082

Macierzysta gwiazda HD 114082 to żółtobiały karzeł należący do asocjacji Skorpion-Centaur oddalonej od nas o 310 lat świetlnych. Badania układu sugerują, że może w nim znajdować się więcej planet. Technologia pozwala nam na wypatrzenie tych największych. Na razie nie wiadomo zatem, czy przypadkiem nie istnieją tam planety o wielkości Ziemi.

Jak tłumaczą astronomowie, jest to bardzo prawdopodobne ze względu na samą gwiazdę. Skoro nasze Słońce posiada tak liczną grupę planet o różnej wielkości, to podobnie może być w przypadku macierzystej gwiazdy odkrytej planety HD 114082. Dodatkowo obserwacje zaowocowały wykryciem jasnego dysku planetezymali o promieniu 35 jednostek astronomicznych od gwiazdy. Jest on bardzo podobny do naszego Pasa Kuipera.

Obok HD 114082 mogą znajdować się drugie Ziemie

Sam superjowisz, o masie aż 8-krotnie większej od Jowisza, znajduje się mniej więcej w takiej odległości od gwiazdy, jak nasza Wenus od Słońca. Astronomowie mają zamiar prowadzić dalsze obserwacje układu w celu odkrycia kolejnych egzoplanet. Jeśli odkryjemy tam planetę podobną do Ziemi, to będzie to jedna z najbliższych nam, która może w dalszej przyszłości stać się domem dla ludzkości.

Astronomowie już nie mogą doczekać się momentu uruchomienia nowych kosmicznych obserwatorów w postaci Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu, Gigantycznego Teleskopu Magellana czy Kosmicznego Teleskopu Nancy Grace Roman. Lata 20. i 30. XXI wieku zapowiadają się arcyciekawie pod względem poszukiwań drugiej Ziemi i istnienia w otchłani kosmosu innych cywilizacji.