A mowa o urządzeniu wielkości mikrofalówki i wadze ok. 18 kg, które zostało opracowane przez Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), działające przy amerykańskim Departamencie Energii (jego komercjalizacją zajmuje się kalifornijska firma BaySpec). Co najważniejsze, VaporID może wykrywać obecność fentanylu już przy stężeniu 6 części na bilion - to niemal niewyobrażalny poziom precyzji, jakby znaleźć monetę w stosie sięgającym 17 milionów razy wyżej niż Mount Everest.