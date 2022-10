Obserwacje wykonane przy pomocy sondy Galileo, która orbitowała wokół Jowisza w latach 1989 - 2003, zaowocowały jeszcze jedną interesującą konkluzją. Okazuje się, że zbiorniki ciekłej słonej wody mogą znajdować się również wewnątrz powłoki lodowej księżyca. Nowa publikacja w The Planetary Journal ujawnia dodatkowo, że woda na Europie może oferować spektakularne zjawiska.

Niedaleko od powierzchni

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Europy są wodne gejzery. W nowej publikacji naukowej uczeni sugerują, że pochodzą one ze zbiorników wewnątrz lodowej pokrywy księżyca. Wskazuje na to modelowanie komputerowe obrazujące to, co mogliby zobaczyć ludzie będący na powierzchni Europy. Według naukowców, źródła wodnych eksplozji leżą na głębokości 4-8 kilometrów, a więc stosunkowo blisko powierzchni, tam gdzie lodowa pokrywa jest najbardziej krucha.

Woda, która wybucha ponad powierzchnię Europy ma przyjmować postać lodowej mgły lub nawet spływać w postaci grząskiego lodu, przypominając potoki lawy oglądane na Ziemi. Przewidywania na temat jednego z naturalnych satelitów Jowisza mają się potwierdzić po wysłaniu sondy Europa Clipper. Elodie Lesage z NASA JPL uważa, że sprawdzenie tego będzie lezało w zakresie możliwości urządzenia badawczego.

Dokładniejsze spojrzenie

Europa Clipper, która dotrze do księżyca w 2030 roku, wykorzysta urządzenie o nazwie Radar of Europa Assessment and Sounding: Ocean to Near surface (REASON) do szukania tak zwanych kieszeni wodnych w lodzie. Jak komentuje Don Blankenship z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, najnowsza praca naukowa pokazuje, że zbiorniki wodne w płytkiej powierzchni mogą być nieprzewidywalne, jeśli naprężenia przekraczają wytrzymałość lodu.

Z tego powodu sonda Europa Clipper za pomocą instrumentu REASON będzie w stanie zarejestrować kieszenie wodne w miejscach, w których dochodzi do powstania gejzerów. Oprócz tego inne urządzenia badawcze takie, jak kamery, będą w stanie wykonywać kolorowe i stereoskopowe obrazy Europy w wysokiej rozdzielczości. Udzieli to kolejnych wskazówek na temat zróżnicowania geologicznego księżyca.