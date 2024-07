Odkryto jedną z najbardziej niezwykłych planet w kosmosie. Astronomowie są w szoku

Naukowcy zarejestrowali planetę, która posiada jedną z najbardziej wydłużonych orbit spośród wszystkich 5600 odnalezionych do tej pory egzoplanet. Co jeszcze dziwniejsze, obiega ona swoją gwiazdę w innym kierunku niż zdecydowana większość planet w kosmosie. Co z nią jest nie tak?

Zdjęcie W kosmosie znajdują się niezwykle dziwne planety. Jakie tajemnice skrywają? (zdjęcie poglądowe) / nexusplexus / 123RF/PICSEL