Międzynarodowa grupa naukowców odkryła w naszej galaktyce jedną z największych struktur w historii. Maggie, jak została nazwana, znajduje się po drugiej stronie Drogi Mlecznej i mierzy aż 3900 lat świetlnych długości oraz 130 lat świetlnych szerokości. Jest ona niczym innym, jak masywnym zbiorem wodoru atomowego.

Zdjęcie