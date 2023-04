W ogłoszeniu planistycznym opublikowanym we wtorek (4 kwietnia), amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) określiła 10 kwietnia jako główną oczekiwaną datę startu rakiety Starship od Elona Muska. 11 i 12 kwietnia dodatkowo pojawią się okna startowe, gdyby jednak doszło do małej awarii pojazdu SpaceX i nie udało się ruszyć 10 kwietnia.

Na tę wspaniałą informację wielu entuzjastów eksploracji kosmosu i samej firmy SpaceX czekało od 2021 roku, gdy statek Starship pierwszy raz pojawił się na platformie startowej. Jeśli cały lot przebiegnie pomyślnie, to utorowana zostanie droga do powrotu ludzi na Księżyc. Dlatego to tak ważne wydarzenie dla przyszłości naszej cywilizacji.

Reklama