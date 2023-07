Ogromna i puszysta jak wata cukrowa. Odkryto jedyną w swoim rodzaju planetę

Egzoplaneta WASP-193b

Egzoplaneta WASP-193b wprawiła w osłupienie astronomów. Mimo że jest prawie 50 procent większa od Jowisza, to jest lekka i puszysta jak wata cukrowa. Jak to możliwe, że coś, czemu bliżej do dmuchawca niż skały może być planetą? Okazuje się, że tak lekkie planety są niezwykłą rzadkością, ale jest ich więcej. Badaniem WASP-193b zajmuje się obecnie Khalid Barkaoui z Uniwersytetu Liege w Belgii.

Badanie dziwnych i oryginalnych światów pomaga astronom lepiej zrozumieć ich ewolucję oraz daje wgląd w to, jak tworzą się i rozrastają układy planetarne. Gazowe olbrzymy trzymające się blisko swoich gwiazd stanowią doskonałe narzędzie do poznania etapów formowania się planet.

Reklama

WASP-193b krąży wokół gwiazdy WASP-193 podobnej do Słońca pod względem temperatury i wieku. Co ciekawe, ta ultralekka egzoplaneta okrąża swoją gwiazdę niezwykle dokładnie, przybliżając się do niej raz na 6,25 dnia.