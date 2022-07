W sieci pojawiły się kolejne fotografie wykonane za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Tym razem nie zostały opublikowane bezpośrednio przez NASA, lecz przez naukowców skupionych wokół projektu naukowego PHANGS.

W ramach tego projektu dokonuje się obserwacji pobliskich galaktyk w wysokiej rozdzielczości za pomocą kilku teleskopów (w tym również za pomocą Webba). Celem projektu jest zrozumienie wzajemnego oddziaływania fizyki gazu i formowania się gwiazd na małą skalę ze strukturą galaktyki i ewolucją galaktyk.

To nie jest tunel, to galaktyka

Niedawno w internecie pojawiła się fotografia przedstawiająca Galaktykę Widmo (znaną również, jako M74 lub NGC 628). Pierwsza wersja imponującego obrazu opublikowana została na Twitterze. Przedstawiała ona przepełnione fioletowym kolorem zdjęcie niepodpisanej jeszcze wtedy galaktyki spiralnej. Jak się okazało, był to obraz galaktyki Messier 74, przedstawiający emisję z wielopierścieniowych cząsteczek węglowodorów aromatycznych, który w niebieskich i czerwonych filtrach Webba okazuje się być jasny.

Ostateczną wersję fotografii opublikowała Judy Schmidt pracująca przy PHANGS. Jest to imponująco głęboki obraz przedstawiający majestatyczny rozkład pyłów w ramionach spiralnych galaktyki NGC 628. To także demonstracja możliwości Webba w obserwacjach prowadzonych w podczerwieni.

Zdjęcie Obraz centrum galaktyki M74 sfotografowanej przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba / Judy Schmidt / CC BY 2.0 / flickr.com

M74 znajduje się w odległości 32 milionów lat świetlnych od Drogi Mlecznej. Oglądana z Ziemi zajmuje obszar gwiazdozbioru Ryb. W okularze niewielkiego teleskopu jest zaledwie słabą mgiełką, ale w obrazach pozyskanych za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba przypomina spiralny tunel.

Hubble, z czym do ludzi?

Jak to zwykle bywa, nowa fotografia niemal od razu została porównana z możliwościami Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Przypomnijmy, że do momentu publikacji pierwszych pełnokolorowych fotografii z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, Hubble był najdokładniejszym instrumentem obserwacyjnym, jaki został umieszczony w kosmosie. Nowe porównanie pokazuje jednak, jak daleko jest mu do możliwości Webba.

Zdjęcie Porównanie obrazu galaktyki M74 z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba i Kosmicznego Teleskopu Hubble'a / ASA, ESA and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration; Acknowledgment: R. Chandar (University of Toledo) and J. Miller (University of Michigan) / Judy Schmidt CC BY 2.0 (flickr.com) / NASA

Fotografia z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a wykonana w latach 2003 i 2005, ukazuje galaktykę M74 w podobnej skali, co Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Jest to sklejka fotografii wykonanych na falach widzialnych oraz w podczerwieni. Mimo to ciężko znaleźć jakiekolwiek porównanie do możliwości oferowanych przez najnowszy teleskop NASA.