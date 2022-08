Zaczęło się wielkie odliczanie przed startem pojazdu kosmicznego Orion w ramach misji Artemis 1 czyli wielkiego powrotu człowieka na Księżyc. W tak zwanej "kapsule czasu" Oriona poleci bardzo ciekawy ładunek ważący 54 kilogramy, którego szczegóły ujawniła NASA.

Zacznijmy od szokującego "pasażera", którego zaproponowała ESA czyli Europejska Agencja Kosmiczna. To mała maskotka wyglądająca jak bohaterka popularnej kreskówki, czyli owieczka Shaun.

Wideo youtube

O pluszowej owieczce pojawiła się nawet wzmianka w oficjalnym komunikacie europejskiej agencji.



Statek kosmiczny przeleci obok Księżyca, wykorzystując grawitację naszego satelity, nabierze prędkości i w pewnym momencie znajdzie się 70 000 km za Księżycem czyli prawie pół miliona km od Ziemi. To dalej, niż od naszej planety był jakikolwiek człowiek lub owca fragment oficjalnego komunikatu ESA przed misją Artemis 1

Zdjęcie Maskotka owieczki Shaun jest oczywiście w barwach Europejskiej Agencji Kosmicznej. I w takiej wersji poleci w podróż wokół Księżyca / domena publiczna

Reklama

Europejska Agencja Kosmiczna oprócz swojej ulubionej maskotki w podróż wokół Księżyca wyśle także klocki LEGO. To cztery małe figurki ludzików w kombinezonach serwisowych oczywiście w barwach i z logo agencji ESA.



Zdjęcie Na pierwszym planie małe ludziki z klocków LEGO, a w tle moduł serwisowy przygotowany do misji Artemis 2 / zdjęcie: ESA / domena publiczna

Tradycja zabierania maskotek w podróż kosmiczną jest równie długa jak historia zdobywania kosmosu. Jako pierwszy pluszowego pasażera do swojego statku kosmicznego zabrał słynny pierwszy kosmonauta Jurij Gagarin.



Znaczki i plakietki po tym locie będą warte fortunę!

O atrakcyjną zawartość "kapsuły czasu" Artemisa 1 zadbała także NASA. W skrzyni bagażowej na pokładzie Oriona polecą nasiona, z których po powrocie na Ziemię zostaną wyhodowane drzewa i rośliny.

W kosmos zostanie zabrany także trójwymiarowy posąg greckiej bogini Artemidy, od której imienia pochodzi nazwa całej misji.

W ramach bagażu poleci kamyk z Morza Martwego, ale także mała skała księżycowa, którą ze Srebrnego Globu dostarczyła załoga misji Apollo 11. Oprócz tego w podróż wokół Księżyca poleci śruba z pojazdu lądownika tej pierwszej, historycznej misji księżycowej z 1969 roku.

Zdjęcie To historyczna "śruba z nakrętką" z misji Apollo 11, która ponownie wyruszy w misję księżycową, ale jako pamiątkowy bagaż / zdjęcie: NASA / domena publiczna

Ale to nie koniec niespodzianek. Na pokład Oriona zostanie zabranych ponad 200 flag USA, kilka pamięci typu flash USB, setki okolicznościowych gadżetów NASA, a także 245 srebrnych, przypinanych do ubrania znaczków w kształcie kolejnego bohatera kreskówki, czyli psa Snoopy'ego.



Zdjęcie Po powrocie na Ziemię z misji Artemis 1 ten znaczek będzie wart małą fortunę / NASA

Cała lista zawiera kilka tysięcy pozycji. Po powrocie na Ziemię wszystkie przedmioty będą niezwykle cennymi prezentami. Ich cena wystrzeli w górę, bo przecież "okrążyły Księżyc".



Trwa odliczanie do startu misji Artemis

Zapowiadana jako wielki powrót ludzi na Księżyc misja księżycowa Artemis 1 ma rozpocząć się już 29 sierpnia startem rakiety, ale bez załogi. Zadanie to okrążenie Księżyca i bezpieczny powrót na Ziemię. Statek kosmiczny spędzi w kosmosie od 39 do 42 dni i w pewnym momencie znajdzie się prawie pół miliona kilometrów od Ziemi. Na orbitę wyniesie go rakieta SLS (Space Launch System), która wygląda rzeczywiście imponująco.



Po zakończeniu bezzałogowej misji Artemis 1 przyjdzie czas na lot z załogą w ramach misji Artemis 2. W tym przypadku statek kosmiczny także jedynie okrąży Srebrny Glob.

Pierwsza misja zakończona lądowaniem ludzi na powierzchni Księżyca po ponad 50 latach (czyli Artemis 3) może się odbyć już w 2025 roku. W załodze ma być podobno kobieta.