Kobieta nie mówi bezpośrednio, że to był pojazd obcych, jednak nie wyklucza, że całe zdarzenie musiało mieć coś wspólnego z obcymi cywilizacjami. Jak sama przyznaje: „Trzeba to zobaczyć, żeby w to uwierzyć”. Internauci są w tej kwestii podzieleni.

Część z nich rzeczywiście przyznaje, że to pojazd obcych, część, że to nie ma nic wspólnego z UFO. Według tej drugiej grupy mógł to być po prostu balon lub coś podobnego. Kobieta wspomina również, że obiekt poruszał się szybko, wznosząc się coraz wyżej. Punkt odniesienia stanowią linie wysokiego napięcia.

Znany badacz zjawisk UFO Robert Bernatowicz przyznaje, że to może być pojazd obcych

Robert Bernatowicz, specjalista do spraw związanych z UFO w mailu do redakcji Geekweek przyznaje, że uchwycony na zdjęciu obiekt może mieć związek z obcymi. Sam kształt „spodka” przypomina te najsłynniejsze obserwowane na całym świecie dyski.

Na zdjęciu widzimy obiekt na wysokości co najmniej 20 metrów, który został sfotografowany z liniami wysokiego napięcia na pierwszym planie. To zdecydowanie uwiarygodnia to zdjęcie. Obecność na zdjęciu linii przesyłowych (które wydają się być przed obiektem) pokazuje, że UFO znajduje się w znacznej odległości od autora zdjęcia. Pisze Robert Bernatowicz.

Biorąc pod uwagę uchwyconą perspektywę, obiekt musiał mieć co najmniej kilka metrów długości, w innym przypadku byłby ledwie widoczny. Co więcej, Bernatowicz zwraca uwagę na jeszcze jeden szczegół, który jego zdaniem może świadczyć o wiarygodności zdjęcia. Mianowicie, chodzi o towarzyszący spodkowi mniejszy obiekt.

Na powiększeniu obiektu opublikowanego w brazylijskich mediach widać mniejsze „coś", co najprawdopodobniej unosi się w pobliżu tego dziwnego cygara. Potwierdzam, że tak się faktycznie zdarza często w przypadku obiektów UFO, czyli towarzyszą im mniejsze obiekty, których często w ogóle nie dostrzegają świadkowie czy autorzy fotografii. Tłumaczy.

Jednak jednocześnie podkreśla, że w dobie sztucznej inteligencji trzeba zachować ostrożność: „Nie można niestety wykluczyć oszustwa. Ale wypowiedzi tej pary starszych osób brzmią w miarę wiarygodnie”

Incydent w Varginha

Co ciekawe miejsce wykonania zdjęcia jest niedaleko miejsca, w którym już wcześniej widziano nie tylko pojazd obcych, ale i dziwnie wyglądające istoty. W 1996 roku w Brazylii doszło do tak zwanego incydentu w Varginha. Było to jedno z najdziwniejszych wydarzeń z udziałem UFO. Gdyby nie to, że wzbudziło niezwykłe emocje wśród mieszkańców miasta oraz zostało podchwycone przez media i poważnych badaczy, całą historię można by uznać na miejską legendę.

Około godziny pierwszej w nocy z 19 na 20 stycznia 1996 roku, kilka kilometrów od miasta miał jakoby pojawić się pojazd obcych. Dziwny walcowaty obiekt został zauważony przez lokalnych hodowców bydła, jednak niezidentyfikowany pojazd o wyraźnych problemach technicznych oddalił się i zniknął świadkom z oczu.

Kilka godzin później przechadzające się wieczorem trzy siostry natrafiły na dziwną humanoidalną istotę skuloną przy ścianie opuszczonego budynku nieopodal miasta. Kobiety myślały, że spotkały samego diabła. Postać miała wielkie czerwone oczy i nienaturalnie dużą głowę z wypustkami kostnymi przypominającymi rogi.

Gdy mieszkańcy chcieli sprawdzić, czy rzeczywiście w pobliżu ukrywa się coś nie z tego świata, na miejscu znaleźli jedynie wygniecioną trawę i chemiczny odór. Niektórzy dopatrują się pewnego powiązania między zdjęciem wykonanym przez starszą kobietę a incydentem Varginha. Jednak w tej sprawie Robert Bernatowicz sugeruje ostrożność.

Według badacza UFO nie ma powodu, by ci sami obcy wracali w okolice Varingha po tak krótkim czasie.

Faktycznie miejsce wykonania fotografii jest blisko gminy Varginha, gdzie w 1996 roku doszło do rzekomej katastrofy UFO, a potem nawet obserwacji dziwnych istot, które miały zostać przejęte przez brazylijskie wojsko. W tej sprawie akurat zalecam ostrożność. Fenomen UFO jest tak wszechobecny i tak dużo ludzi każdego dnia obserwuje te dziwne obiekty, że wykonanie takich zdjęć w Brazylii nie powinno nikogo dziwić. Pisze Bernatowicz w mailu do redakcji Geekweek.