Kamera znajdująca się na pokładzie Peruna wykonała zapierające dech w piersiach zdjęcie Ziemi z wysokości 22 kilometrów.

Założenia projektu

Firma w założeniu chciała osiągnąć wysokość wejścia w atmosferę, aby móc przetestować system w konkretnych warunkach. Jednak samo odzyskanie większości elementów rakiety jest już samo w sobie ogromnym sukcesem. Rakieta Perun ma być w 100 procentach odzyskiwalną jednostką.

Jest to pierwsza polska rakieta suborbitalna, jest to również największa jak do tej pory rakieta z Polski. Jest długa na 11 metrów i waży prawie tonę. Może wynosić na orbitę ładunek ważący nawet do 50 kilogramów. Pierwszy lot testowy pozwolił przetestować wszystkie systemy, w tym procedurę przerywania misji, która zadziałała prawidłowo.