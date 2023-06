Dokładniej, chodzi o przekroczenie umownej granicy, zwanej linią Karmana, wraz z osiągnięciem której zaczyna się kosmos. Znajduje się ona na wysokości 100 kilometrów. Polska rakieta Perun jest realną szansą na to, że uda nam się tam dotrzeć.

Założenia projektu

Dzięki testom będzie można oznaczyć wymiernie cel projektu. Jednak głównym założeniem jest stworzenie warunków mikrograwitacji przez kilka minut, poprzez swobodne spadanie chwilę po tym, gdy silniki rakiety przestaną pracować i po krótkim wznoszeniu zacznie spadać. Będzie to pierwsza faza realizacji projektu, którego kulminacja ma nastąpić jeszcze tej jesieni, kiedy to Perun wzniesie się na wysokość ponad 100 kilometrów.

W związku z tym, że Perun jest rakietą suborbitalną, nie będzie on wchodził na orbitę okołoziemską. Po osiągnięciu określonej wysokości ma powrócić bezpiecznie na Ziemię dzięki spadochronom. Jest to rakieta w pełni odzyskiwalna, co za tym idzie, będzie można ją wykorzystywać wielokrotnie. Mierzy 11,5 metra wysokości oraz 0,45 metra średnicy przy wadze zaledwie 970 kilogramów.

Rakieta będzie mogła zostać wykorzystana na przykład do przeprowadzania eksperymentów w warunkach podobnych do tych panujących na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W momencie swobodnego opadania, na ładunek nie będą oddziaływały bezpośrednio żadne siły zewnętrzne. W tym przypadku taki stan ma trwać nawet do 5 minut.

Ekonomiczna pod każdym względem

Główną zaletą Peruna jest jej ekonomiczność. Nie tylko jest rakietą wielokrotnego użytku, ale również koszt wystrzelenia ładunku na jej pokładzie to około 5 tysięcy dolarów. Biorąc pod uwagę ceny zagranicznych prywatnych firm kosmicznych, to jest na prawe niewiele. Nikogo więc nie zdziwi, jeżeli na krótko po udanych testach rakieta zainteresuje naukowców na całym świecie.

Perun wyposażony został w silnik, który nie emituje do atmosfery szkodliwych substancji wszystko dzięki technologii hybrydowej silnika SF 1000, który napędzany jest zmodyfikowaną parafiną. Inżynierowie zapewniają, że nowoczesna budowa z kompozytów charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz termiczną.