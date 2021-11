Piękno Mgławicy Biegnący Człowiek z teleskopu Hubble'a

Obrazy z teleskopu Hubble'a nigdy nie przestaną nas zachwycać. Tym razem w obiektywie tego kultowego urządzenia znalazła się Mgławica Biegnący Człowiek i jej dziwny dżet. Jest to skupisko trzech mgławic: NGC 1973, NGC 1975 i NGC 1977. Jest ona domem dla młodej gwiazdy o nazwie Parengo 2042.

W czym tkwi jej niezwykłość? Otóż wyemitowała ona potężny dżet, który rozciągnął się już na 2 lata świetlny. Kosmiczny Teleskop Hubble'a uwiecznił go na najnowszym obrazie. Trzeba przyznać, że prezentuje się on iście spektakularnie. Astronomowie uważają, że w przyszłości duże chmury gazu i pyłu otaczające gwiazdę Parengo 2042 doprowadzą do powstania pierwszych planet.

Reklama

Zdjęcie Całe piękno Mgławicy Biegnący Człowiek / NASA / materiały prasowe

Dżet na obrazie ma kolor pomarańczowy. Jest to obłok zjonizowanego gazu za sprawą oddziaływania promieniowania ze znajdującej się blisko gwiazdy 42 Orionis. Tymczasem niebieskie smugi to łukowe fale uderzeniowe. Powstają one w skutek zderzenia się ze sobą strumieni gazu. Astronomowie tłumaczą, że gwiazda Parengo 2042, poprzez dżet, traci masę ok. stu milionów Słońc rocznie.