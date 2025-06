Lato zaczęło się o świcie. W najkrótszą noc tańczyliśmy z ogniem

Przesilenie letnie to moment, kiedy dzień jest najdłuższy, a noc najkrótsza. Dla naszych przodków był to powód do świętowania. - Noc Kupały symbolizuje coś, co w kulturze jest bardzo uniwersalne: zwycięstwo światła nad mrokiem - powiedział PAP dr Damian Kasprzyk z Uniwersytetu Łódzkiego.