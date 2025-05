Niebo jasne przez całe lato. Gdzie w Polsce obserwować białe noce?

Karolina Słodkiewicz

Lato nadchodzi, a wraz z nim dzień stale wydłuża się. W końcu dochodzimy do momentu, gdzie wydaje się, że granica między dniem, a nocą została zatracona. Niebo jest wyjątkowo jasne, a to oznacza nadejście białych nocy. Czym one są i czy w Polsce możemy obserwować białe noce?