Co ciekawe, jedynym "świadkiem" zjawiska był łazik Perseverance, wyposażony w odpowiednie instrumenty i czujnie czekający na ten moment. To przełomowe odkrycie nie tylko potwierdza istnienie widzialnych zórz na Czerwonej Planecie, ale także otwiera drogę dla nowych i tańszych sposobów badania oddziaływania Słońca na atmosfery planetarne. Jak tłumaczy fizyczka Elise Wright Knutsen z Uniwersytetu w Oslo:

Zorze to widzialne manifestacje wpływu Słońca na planety. Potwierdzenie, że na Marsie występują zorze w zakresie światła widzialnego, daje nam nowe narzędzia do ich badania.

Choć Mars nie posiada globalnego pola magnetycznego jak Ziemia, lokalne pozostałościowe pola magnetyczne w skorupie planety są wystarczające, by wzbudzić aurorę, dotychczas obserwowaną tylko w UV. Tym razem naukowcom udało się uchwycić delikatny zielony blask, co wskazuje, że zorza powstała dzięki jonizacji tlenu w marsjańskiej atmosferze.

To czwarte podejście zespołu do rejestracji tego zjawiska, ale dopiero teraz wszystkie elementy złożyły się w sukces: odpowiedni moment, gotowość instrumentów łazika Perseverance i szybka reakcja zespołu badawczego. Zielona zorza na Marsie ma ten sam odcień, co znana z Ziemi, ale wygląda zupełnie inaczej. Co więcej, nawet gdyby człowiek stanął na Marsie, trudno byłoby ją dostrzec gołym okiem, ponieważ ludzkie oczy słabo rozpoznają kolory przy bardzo słabym świetle.