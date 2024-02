Polak na tropie kosmicznego pyłu. Przełomowe odkrycie

Pył kosmiczny i jego pochodzenie

Pył kosmiczny to nic innego jak materia wypełniająca przestrzeń kosmiczną. Złożony jest z mikroskopijnych cząstek o wielkości od kilku atomów. W zależności od tego, jaką przestrzeń wypełnia pył, wyróżnia się jego kilka rodzajów: międzygalaktyczny, międzygwiezdny, międzyplanetarny i okołoplanetarny czy wszelkiego rodzaju chmury pyłowe.

Do tej pory naukowcom udało się zidentyfikować dwa źródła powstawania pyłu kosmicznego. Jest on produktem ubocznym wybuchu supernowych typu II bądź powstaje w atmosferach chłodnych gwiazd. Obserwacje pyłu kosmicznego są niezwykle trudne, ponieważ pył nieustannie ewoluuje. Z drugiej jednak strony badanie tych procesów daje wgląd w przemiany zachodzące we wszechświecie. Teraz międzynarodowy zespół z udziałem dr. Mariusza Gromadzkiego odkrył, że pył kosmiczny powstaje prawdopodobnie również w wyniku eksplozji supernowych typu Ia.

Zdjęcie Pył kosmiczny – mgławica Końskiego Łba widziana z teleskopu Hubble’a / NASA, NOAO, ESA and The Hubble Heritage Team STScI/AURA / domena publiczna

Supernowa typu Ia źródłem pyłu kosmicznego

Supernowe typu Ia charakteryzują się tym, że w ich widmie brak linii wodoru i tlenu, za to wykazują silne linie absorpcyjne krzemu. Powiązane są z eksplozjami białych karłów w układzie podwójnym. Badania trwały ponad trzy lata. W tym czasie badacze przyglądali się dokładnie supernowej SN 2018evt.

Wraz z gwałtownym spadkiem jasności obiektu w zakresie widzialnym stopniowo stawał się on jaśniejszy w świetle podczerwonym. Jest to wyraźna oznaka, że po przejściu szoku wygenerowanego podczas eksplozji supernowej w gazie nagromadzonym tam przed wybuchem nastąpiło jego gwałtowne ochłodzenie i zaczął tworzyć się pył. Jest to pierwszy przypadek zaobserwowania gwałtownego formowania się pyłu w gazie wokół supernowej typu Ia. Czytamy na stronie UW.

Do przeprowadzenia obserwacji użyto kilku teleskopów umiejscowionych w różnych miejscach globu. Głównym instrumentem był 3.54-metrowy teleskop NTT znajdujący się w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO) na wzgórzu La Silla w Chile.