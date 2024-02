Polska rusza na podbój kosmosu. Razem z... Rwandą

Polska nie jest może liderem branży kosmicznej, ale za sprawą wyboru Sławosza Uznańskiego do Rezerwy Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej (Polak musiał pokonać ponad 22 tys. kandydatów z całej Europy w trwających półtora roku eliminacjach!), o Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) zrobiło się nieco głośniej. Dziś dowiadujemy się zaś, że zdecydowała się ona na podpisanie porozumienia o współpracy w dziedzinie technologii kosmicznych z Rwandą.

Nie jest to kraj, który przychodzi do głowy jako pierwszy, kiedy pomyślimy o podboju kosmosu, również dlatego, że Rwandyjska Agencja Kosmiczna jest jedną z najmłodszych na świecie. Pomimo młodego wieku ma jednak na koncie kilka ważnych osiągnięć, np. w 2019 roku wystrzeliła swojego pierwszego satelitę RWASAT-1 do monitorowania rolnictwa, obszarów przybrzeżnych, lasów i badania różnorodności biologicznej, a niedługo później również satelitę telekomunikacyjnego - Icyerekezo, który jest częścią megakonstelacji OneWeb.

Polska i Rwanda wspólnie w kosmosie

Do tego RSA buduje tzw. Geospatial Hub, czyli serwis przetwarzający dane satelitarne za pomocą sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, a nie da się ukryć, że dla naszego kraju szczególnie interesujące wydaje się też jedno z jej ostatnich przedsięwzięć, a mianowicie budowa teleportu we współpracy z amerykańską firmą ATLAS Space Operations.



Po osiągnięciu pełnej operacyjności ma on umożliwić obsługę wielu stacji naziemnych do obsługi satelitów i będzie wyposażony w infrastrukturę zdolną do zapewnienia krytycznej komunikacji potrzebnej do telemetrii oraz śledzenia i dowodzenia statkami kosmicznymi. Warto też pamiętać, że jak podkreślają eksperci, kraj ten ze względu na bliskość równika posiada strategiczną przewagę w bezpośredniej komunikacji satelitarnej, która może okazać się cenna w realizacji przyszłych misji kosmicznych, np. księżycowych.

Zdjęcie Człowiek wraca na Księżyc. Polska i Rwanda chcą mieć swój udział / 123RF/PICSEL

To szansa na kosmiczny rozwój obu krajów

Jak wyjaśniają obie agencje, porozumienie ma na celu rozwój sektora kosmicznego obu krajów poprzez wzmocnienie relacji na linii przemysł-środowisko akademickie i rozwijanie możliwości w zakresie technologii kosmicznych, ułatwiając transfer wiedzy i promując inicjatywy badawczo-rozwojowe.



Memorandum określa zasady współpracy między stronami w obszarach eksploracji i pokojowego wykorzystania technologii kosmicznych, a także badań i zastosowań teledetekcji. Obejmować również działania w ramach porozumienia Artemis Accords, którego zarówno Polska i Rwanda są sygnatariuszami. Mowa o serii dwustronnych porozumień pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych a innymi rządami, które szczegółowo określają normy do przestrzegania w przestrzeni kosmicznej. Są one powiązane z programem Artemis, w ramach którego człowiek ponownie stanąć ma na powierzchni Srebrnego Globu i aktualnie sygnowało je 36 krajów.

Partnerstwo między Rwandą a Polską podkreśla potrzebę sprostania pilnym wyzwaniom poprzez współpracę i innowacyjne podejście. Łącząc wspólne wysiłki, chcemy zwiększyć zastosowanie technologii kosmicznych, a tym samym przyczynić się do podniesienia jakości i warunków życia społeczeństw obu krajów podkreślił prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, prezes POLSA.