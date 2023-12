Potężny rozbłysk słoneczny „Kanibal” uderzy dziś w Ziemię. Możliwe zorze nad Polską

Potężny rozbłysk słoneczny „Kanibal” ma dotrzeć do Ziemi w ciągu najbliższych godzin. Według wszelkich przesłanek może on wywołać burzę magnetyczną kategorii G3. Co za tym idzie, gdyby przewidywania się sprawdziły, zorzę polarną będzie można oglądać z terenu całej Polski. Oczywiście, jeżeli pogoda dopisze.

Zdjęcie Zorza Polarna nad Polską zachwyciła cały kraj / 123RF/PICSEL