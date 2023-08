Eksperci twierdzą, że powołanie specjalnej jednostki służącej do walki w kosmosie jest podyktowane obawą związaną z coraz szybciej rozwijającym się przemysłem kosmicznym takich krajów jak Rosja czy Chiny. Stany Zjednoczone planują na stałe umieścić człowieka na Księżycu, w związku z czym, ochrona życia w kosmosie stanie się priorytetem.

Co więcej, przykłady użycia broni antysatelitarnej przez Chiny w 2007 roku oraz Rosję w 2021 roku pokazały realne zagrożenie dla amerykańskich systemów komunikacji satelitarnej. We wrześniu 2022 roku Stany Zjednoczone ogłosiły dobrowolnie, że nie będą używały broni antysatelitarnej oraz zachęciły inne kraje do takiej samej decyzji.

Niezadowolenie Chin. „Wielki negatywny wpływ na bezpieczeństwo kosmiczne i globalną stabilność strategiczną”.

Chiny wyraziły oburzenie w związku z proponowanym przez USA zakazem, twierdząc, że ich sugestie podyktowane są ukrytymi intencjami chęci osłabienia zdolności militarnych innych państw, jak donosi South China Morning Post. Ministerstwo Obrony Chin skomentowało również powstanie Sił Kosmicznych USA, sugerując, że będzie to miało „wielki negatywny wpływ na bezpieczeństwo kosmiczne i globalną stabilność strategiczną”.

W ostatnich latach Stany Zjednoczone przyspieszyły militaryzację kosmosu. Chciałbym tutaj powtórzyć, że Chiny opowiadają się za pokojowym wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej, stanowczo sprzeciwiają się uzbrojeniu i przekształcaniu przestrzeni kosmicznej w pole bitwy oraz sprzeciwiają się wszelkim formom wyścigu zbrojeń w kosmosie. Cytat wypowiedzi rzecznika chińskiego Ministerstwa Obrony płk Tan Kefei w Associated Press.

Kosmiczna eskadra to już szósta gałąź Sił Zbrojnych USA. Jest to również pierwsza taka jednostka w historii Ziemi. Aktywacja pierwszego tego typu oddziału wyspecjalizowanego w śledzeniu i likwidowaniu wrogich obiektów w kosmosie może doprowadzić do militaryzacji orbity Ziemi.