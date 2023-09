Próbka Bennu już na Ziemi. Co dalej i dlaczego jest tak ważna dla NASA?

Zaledwie w przeciągu półtorej godziny kapsuła została przetransportowana helikopterem do sterylnego pomieszczenia w hangarze na poligonie. Niezwłocznie podłączona została do ciągłego przepływu azotu, co stanowiło jedno z najważniejszych zadań zespołu OSIRIS-REx. Ciągły dostęp do azotu zapobiega dostaniu się do wnętrza kapsuły zanieczyszczeń ziemskich, dzięki czemu pozostaje ona czystą przed analizą naukową. Co więcej, azot nie wchodzi w interakcję z większością innych substancji chemicznych.

