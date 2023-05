Prywatne firmy SpaceX czy Blue Origin na będą brały odpowiedzialności za członków załogi podczas misji

Ustawa o ograniczeniu odpowiedzialności prywatnych firm

Gubernator Florydy DeSantis podpisał w czwartek ustawę dotyczącą ochrony prywatnych firm w przypadku obrażeń lub śmierci członka załogi podczas brania udziału w misji. Dotyczy to między innymi takich firm jak SpaceX czy Blue Origin, które biorą udział w wyścigu kosmicznych technologii.

Ustawa podpisana w czwartek zasadniczo chroni prywatne firmy w przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku z udziałem któregokolwiek członka załogi podczas lotów. Zwalnia ona prywatne firmy zajmujące się lotami kosmicznymi „z odpowiedzialności za obrażenia lub śmierć załogi wynikające z działań związanych z lotami kosmicznymi w pewnych okolicznościach”.

Wiąże się to z koniecznością podpisania przez członków załogi, którzy chcą wziąć udział w misji, specjalnego oświadczenia, zawierającego ostrzeżenie na temat odpowiedzialności. Po podpisaniu prawo zasadniczo chroniłoby prywatne firmy kosmiczne przed wytaczaniem procesów, w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu bądź śmiercią.

Na Florydzie obecnie znajduje się kilka platform startowych, które regularnie używane są do komercyjnych startów rakiet. Co za tym idzie, ta ustawa jest na pewno bardzo korzystna dla kosmicznych miliarderów.

Bogaci pasażerowie na pokładzie

Coraz częściej mamy do czynienia z udanymi lotami prywatnych firm w kosmos. Najnowsza misja firmy Axiom Space ma zakończyć się w tym tygodniu, kolejna planowana jest za kilka miesięcy, jeszcze w tym roku. Przemysł kosmiczny rozwija się w bardzo szybkim tempie. Coraz częściej na ziemską orbitę wybierają się ludzie, którzy za to zapłacili, a nie szykowali się do tego całe życie.

Bogaty pasażer wiąże się z ryzykiem pozwów napływających z ich strony w związku z jakimkolwiek doznanym uszczerbkiem na ciele. Członkowie załogi przed misją będą zobowiązani do podpisania zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń od strony firmy w związku z doznanym urazem.

Jednak należy podkreślić, że nie dotyczy to sytuacji, kiedy doszło do rażących zaniedbań ze strony firmy. Na przykład wypadków, gdy firma wiedziała o grożącym ryzyku i niebezpiecznych warunkach bądź celowo próbowała zaszkodzić członkom załogi.

OSTRZEŻENIE: Zgodnie z prawem Florydy nie ma odpowiedzialności za obrażenia lub śmierć uczestnika, lub załogi podczas lotów kosmicznych prowadzonych przez podmiot zajmujący się lotami kosmicznymi, jeśli takie obrażenia lub śmierć wynikają z działań związanych z lotami kosmicznymi.

Ostrzeżenie to zakłada, że załoga świadoma jest ryzyka związanego z lotami kosmicznymi, jednak biorąc pod uwagę szybkość szkolenia, jakie prywatne załogi przechodzą przed startem, nie zawsze mogą być tego świadomi.