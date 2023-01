Przeleciał ponad dwa miliony kilometrów i trafił do hangaru NASA. Pojazd Orion czekają testy

To kolejny krok w powrocie ludzi na Księżyc. Pojazd kosmiczny Orion z manekinami na pokładzie zakończył swoją kosmiczną podróż na Księżyc i szczęśliwie 11 grudnia wodował na Oceanie Spokojnym. W jej trakcie pokonał 2,25 miliona kilometrów, dolatując do Księżyca i kilka razy go okrążając.

Orion na terenie portu w San Diego został umieszczony na potężnej ciężarówce, która 13 grudnia wyruszyła w kierunku Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego na Florydzie.

Przed umieszczeniem na ciężarówce na oknach pojazdu zostały umieszczone metalowe osłony, aby nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu. Z potężnych poduszek powietrznych przed podróżą zostało wypuszczone powietrzne. Dzięki tym poduszkom Orion nie zatonął w Atlantyku.



Zdjęcie Statek kosmiczny Orion 1 po wodowaniu trafił na pokład okrętu USS Portland / East News

NASA poinformowała właśnie, że pojazd zakończył swoją długą podróż i już trafił do hangaru, gdzie zostanie bardzo dokładnie zbadany. To bardzo ważny etap misji Artemis 1, dzięki któremu naukowcy mają zebrać dane potrzebne do kolejnych misji.