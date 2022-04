Przeloty ISS nad Polską. Kiedy i jak obserwować stację kosmiczną na niebie?

Aby obserwować przelot ISS nad Polską nie potrzebujemy ani lornetki, ani też teleskopu. Wystarczą nam własne oczy, bo kosmiczne laboratorium jest najjaśniejszym obiektem ziemskiego nieba stworzonym ludzką ręką i zarazem czwartym najbardziej jasnym obiektem po Słońcu, Księżycu i planecie Wenus.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przemieszcza się po orbicie na wysokości ok. 400 kilometrów ponad powierzchnią ziemi z zawrotną prędkością 27 tysięcy kilometrów na godzinę. W ciągu doby stacja kosmiczna może okrążyć naszą planetę aż 16 razy. Dzięki temu zamieszkujący ją astronauci mogą zobaczyć tyle też wschodów i zachodów Słońca.

Kiedy przelot ISS nad Polską?

Do najbliższego przelotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nad Polską dojdzie 28 i 29 kwietnia. Niestety, stacja kosmiczna na niebie pojawi się w nocy, zatem raczej nie będzie cieszyć się popularnością. 28 kwietnia pojawi się nad południowym horyzontem o godzinie 04:07 i schowa się na wschodzie o 04:12.

Stacja kosmiczna nad Polską. Godziny przelotu

Najlepiej widoczna na niebie, czyli w zenicie, stacja kosmiczna będzie dopiero 4 maja o godzinie 04:03. Najbliższy przelot przez zenit w godzinach późno-wieczornych możemy spodziewać się nie prędzej niż 15 maja. W tym dniu stacja kosmiczna pojawi się na niebie aż 4 razy i dopiero za ostatnim razem, czyli o godzinie 23:05, pojawi się w zenicie z jasnością na poziomie aż -3,9 mag, czyli będzie tak pięknie świecić jak planeta Wenus.

Jak obserwować przeloty stacji kosmicznej?

W globalnej sieci mamy do dyspozycji wiele bardzo praktycznych serwisów, dzięki którym możemy sprawdzić kalendarz najbliższych przelotów stacji kosmicznej dla dowolnie wybranej lokalizacji. To dobrodziejstwo pozwoli nam zaplanować obserwacje ze znajomymi stacji kosmicznej na niebie podczas wspólnych wyjazdów w wybrane miejsca. Najlepszym serwisem jest heavens-above.com. Znajdziemy tam kalendarz przelotów na najbliższe kilka lat, a nawet mapki i dokładne dane na temat każdego lotu.

Dalsze przeloty ISS nad Polską

Najlepszym czasem do obserwacji stacji kosmicznej na niebie nastąpi w drugiej połowie maja. Wówczas nie tylko będzie cieplej za oknem niż teraz, ale również kosmiczny dom będzie pojawiać się praktycznie codziennie. Co najlepsze, wszystkie przeloty będą odbywały się pomiędzy godziną 21 a północą, i przy dużej jasności.

Jak sfotografować przelot stacji kosmicznej?

Zachęcamy Was do fotografowania stacji kosmicznej. Aby zdjęcie wyszło naprawdę ładnie, zastosujcie kilku lub kilkunastosekundowe naświetlanie. Im dłuższe ono będzie, tym dłuższa linia przecinająca niebo wyjdzie Wam na fotografii. Możecie też oznaczyć charakterystyczne gwiazdy, planety czy gwiazdozbiory, tak jak my to zrobiliśmy na powyższym zdjęciu.