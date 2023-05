Przeniesienie statku SpaceX w przestrzeni kosmicznej. Gdzie obejrzeć

W sobotę 06 maja, o godzinie 13.10 czasu polskiego rozpocznie się procedura odłączenia statku od stacji, który skierowany zostanie w stronę drugiego portu. Przede wszystkim NASA zależy na tym, aby odblokować przestrzeń dla robotycznego ramienia Canadarm 2, po to by miało łatwiejszy dostęp do rozwijanych paneli słonecznych. Następna partia paneli ma dotrzeć z komercyjną misją zaopatrzeniową SpaceX w czerwcu.

Wideo youtube

Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej obecnie trwają prace modernizacyjne związane z zasilaniem stacji. Nowe panele zostaną przymocowane do zewnętrznej części ISS w ramach tych działań.

Reklama

Lot w przestrzeni kosmicznej

Jest to o tyle ciekawe wydarzenie, że podczas relokacji na pokładzie rakiety Dragon znajdowało się będzie czterech astronautów załogi 6, którzy będą mieli okazje odbyć jedyną w swoim rodzaju przejażdżkę.

Cała podróż będzie emitowana na żywo przez NASA. W założeniu potrwać ma zaledwie 43 minuty. W skład załogi wejdą Stephen Bowen i Woody Hoburg z NASA, Alneyadi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz kosmonauta Andriej Fediajew. Odblokują statek kosmiczny Dragon od aktualnego portu, a następnie podłączą go do portu docelowego.

Rzadkie widowisko na ISS

Członkowie załogi w tym tygodniu testowali już kombinezony ciśnieniowe, które włożą podczas misji na Crew Dragon. Sprawdzili również włazy pojazdów i przygotowali kabinę statku kosmicznego. Tego typu manewry nie są wykonywane często.

W zeszłym miesiącu podobny lot odbyto na pokładzie rosyjskiego Sojuza, aby zrobić miejsce dla przylatującego statku. Jeszcze wcześniej, w 2021 roku SpaceX przeniósł Dragona, aby ustąpić miejsca dla statku kosmicznego Starliner Boeinga.

Transmisja na żywo rozpocznie się o godzinie 12:00 czasu polskiego, natomiast sama misja o godzinie 13.10. Można będzie ją oglądać za pośrednictwem NASA TV bądź kanału YouTube NASA.