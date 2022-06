Spis treści: 01 Co to jest przesilenie letnie?

02 Kiedy jest przesilenie letnie w 2022 roku?

03 Ile trwa najdłuższy dzień w roku?

04 Ile trwa najkrótsza noc w roku?

05 Gdzie w Polsce dzień jest najdłuższy?

06 Noc świętojańska - obrzędy i rytuały

Co to jest przesilenie letnie?

Przesilenie letnie to niezwykły moment, kiedy na półkuli północnej oś obrotu Ziemi jest maksymalnie wychylona w kierunku Słońca.

Biegun północny znajduje się bliżej Słońca niż biegun południowy. Słońce góruje w zenicie na szerokości zwrotnika Raka, który wyznacza najdalej na północ wysunięte miejsce, nad którym Słońce może znajdować się w zenicie.

Przesilenie letnie to najdłuższy dzień i jednocześnie najkrótsza noc w roku. Mieszkańcy strefy podbiegunowej podczas przesilenia letniego mierzą się ze zjawiskiem dnia polarnego, podczas którego słońce nieprzerwanie pozostaje nad horyzontem. To wtedy mamy do czynienia z białą nocą.

Z kolei w strefie podbiegunowej, na półkuli południowej, zaczyna panować noc polarna, ponieważ nie docierają tam promienie słoneczne.

Kiedy jest przesilenie letnie w 2022 roku?

Przesilenie letnie to dzień, który co roku może mieć inną datę. Na półkuli północnej początek astronomicznego lata wypada w okolicach 20-21 czerwca. Kiedy jest przesilenie letnie w 2022 roku?

Początek lata, na który czeka wielu z nas, wypada w 2022 roku we wtorek, 21 czerwca o godzinie 11:14.

Ile trwa najdłuższy dzień w roku?

Przesilenie letnie to moment, kiedy cała strefa podbiegunowa półkuli północnej jest oświetlona Słońcem. To nie zachodzi i jak wspomnieliśmy, panuje tam dzień polarny. W obszarze między kołem podbiegunowym północnej półkuli a równikiem jest to najdłuższy dzień w roku.

Dłuższy tym bardziej, im większa jest szerokość geograficzna.



Przesilenie letnie oprócz rozpoczęcia astronomicznego lata to jednocześnie najdłuższy dzień w roku. Ile trwa najdłuższy dzień w roku? Najdłuższy dzień w roku 2022 będzie trwał 16 godzin i 46 minut. Od najkrótszego dnia w roku słońcem będziemy cieszyć się aż o 9 godzin i 4 minuty więcej.

Ile trwa najkrótsza noc w roku?

Przesilenie letnie rozpoczyna się 21 czerwca. Tego dnia słońce zajdzie o 21:00.

Kolejny wschód będzie miał miejsce o godzinie 04:14. Oznacza to, że najkrótsza noc w roku 2022 będzie trwać 7 godzin i 14 minut.

Warto podkreślić, że to, ile trwa najkrótsza noc w roku, zależy od konkretnej lokalizacji.

Gdzie w Polsce dzień jest najdłuższy?

Im bliżej koła polarnego, tym noce są krótsze, dlatego najdłuższego dnia należy szukać na północy kraju. Najkrócej słońcem podczas przesilenia letniego będą cieszyć się mieszkańcy Bieszczady. Najdalej wysuniętym na południe krańcem polski jest szczyt Opołonek, gdzie dzień przesilenia letniego trwa 16 godzin i 12 minut.

Na szczyt Opołonek da się wejść legalnie tylko od strony ukraińskiej, ponieważ po polskiej stronie nie ma żadnego szlaku prowadzącego na górę. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na brzegu morskim w Jastrzębiej Górze, gdzie w Polsce dzień jest najdłuższy. Co to za miejsce?

Zdjęcie Gdzie w Polsce dzień jest najdłuższy? Na brzegu morskim w Jastrzębiej Górze dzień trwa 17 godzin i 20 minut. / East News

Najdłuższy dzień w Polsce trwa 17 godzin 20 minut. Na najdalej wysuniętym na północ krańcu Polski dzień ten trwa o ponad godzinę dłużej niż na szczycie Opołonek. Najdalej wysunięty na północ punkt Polski w Jastrzębiej Górze oznaczony jest pomnikiem "Gwiazda Północy". Ten położony jest w umownym miejscu na klifie, niewiele na południe od rzeczywistego punktu ekstremalnego, znajdującego się poniżej na plaży.

Noc świętojańska - obrzędy i rytuały

Przesilenie letnie to nie tylko najdłuższy dzień w roku, ale także szereg obyczajów, któremu towarzyszy ten dzień. Dawni Słowianie w przesilenie letnie obchodzili Noc Kupały, czyli święto witalności i płodności, znane też jako Sobótki. Kościół Katolicki, który usilnie próbował zdegradować to pogańskie święto, poniósł porażkę. Dlatego wprowadził wigilię św. Jana zwaną Nocą Świętojańską, którą obchodzi się w nocy z 23 na 24 czerwca.

Dlatego chcąc być rzetelnym, nie należy utożsamiać Nocy Kupały z Nocą Świętojańską. To drugie mocno czerpie z pierwszego i w Noc Świętojańską jesteśmy świadkami takich obrzędów jak puszczanie wianków, które ma matrymonialny charakter. Wiązanka powinna być wyłowiona przez kawalera, inaczej panna nie może zaznać miłości przez kolejny rok.

Kolejną zasymilowaną tradycją i ważnym elementem Nocy Świętojańskiej jest palenie ognisk. Ten miał symbolizować męski pierwiastek, a także oczyszczał i chronił przed złem. W czasie Nocy Świętojańskiej tańczyło się wokół ognisk i skakano przez paleniska. W ten sposób wypędzano zło, a jednocześnie gwarantowano sobie zdrowie oraz płodność. Udany skok pary nad ogniskiem wróżył udane małżeństwo.

Kolejny ważny rytuał Nocy Świętojańskiej związany jest z poszukiwaniem kwiaty paproci, nazywanej też perunowym kwieciem. Swoją nazwę zawdzięcza czci słowiańskiego boga Peruna. Wierzono bowiem, że paproć zakwitała raz do roku podczas przesilenia letniego. Odszukać roślinę mógł tylko i wyłącznie sprawiedliwy człowiek, a znalezienie paproci gwarantowało szczęście i bogactwo.