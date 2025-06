Pociągi pancerne są dość powszechnie uważane za przestarzałe w nowoczesnych konfliktach zbrojnych, przez co niemal nieobecne we współczesnych zachodnich armiach, ale w doktrynie rosyjskiej nadal pełnią unikalną rolę. Wykorzystanie kolei jako elementu logistyki jest postrzegane jako niezbędne dla utrzymania zaopatrzenia, zwłaszcza w rozległym i infrastrukturalnie zależnym systemie rosyjskiej armii .

Gdzie rosyjskie buty kroczą, tam kolej podąża - mówią często analitycy, podkreślając wagę, jaką Moskwa przykłada do budowy i ochrony sieci kolejowych.

Pociągi pancerne to przeszłość

Wyjaśnijmy tu, że pociąg pancerny to pociąg złożony z lokomotywy pancernej i kilku wagonów uzbrojonych w działa i broń maszynową, a czasami także z drezyn lub bojowych wagonów motorowych. Po raz pierwszy pomysł budowy pociągów pancernych pojawił się w 1826 roku we Francji , w 1846 roku w Austrii zastosowano pierwszą częściowo opancerzoną platformę kolejową z działem, a z opancerzonych w sposób prowizoryczny pociągów korzystali też Brytyjczycy podczas II wojny burskiej.

Dojrzałe konstrukcje pociągów pancernych, pokryte w całości stalowym pancerzem i uzbrojone w obrotowe wieże artyleryjskie, pojawiły się dopiero podczas I wojny światowej. Używane były głównie przez Austro-Węgry, Niemcy i Rosję na froncie wschodnim. Podczas II wojny światowej pociągów pancernych bojowo używała Polska, Niemcy i Związek Radziecki - oprócz zadań bojowych pełniły także funkcje patrolowe i policyjne. Jak już wspomnieliśmy, większość użytkowników - poza Federacją Rosyjską - dawno porzuciła jednak to rozwiązanie.

Ale nie w Rosji. Co potrafi pancerny "Jenisej"?

Ba, rosyjskie media opublikowały właśnie zdjęcia zmodernizowanego pociągu opancerzonego "Jenisej", który ma operować na kierunku Pokrowsk we wschodniej Ukrainie. Zgodnie z informacjami podanymi przez serwis In Factum, pociąg ma pełnić wielozadaniową rolę w rejonie działań zbrojnych, tj. wspierać naprawy torowisk, eskortować transporty logistyczne oraz prowadzić rozpoznanie. Widoczny na zdjęciach skład wyposażony jest w systemy przeciwlotnicze, jak podwójne działko ZU-23-2 oraz wieżyczki przystosowane do ciężkich karabinów maszynowych NSW, a także… bojowy wóz piechoty BMP-2 umieszczony na jednym z wagonów platformowych.