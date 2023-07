Przewidywane przerwy w dostawie prądu, zorze i uziemione loty. Winne Słońce

Plamy słoneczne są pod ciągłą obserwacją

Obserwowanie plam słonecznych jest ważne ze względu na to, że może to pomóc przewidzieć ewentualne potężne rozbłyski słoneczne bądź koronalne wyrzuty masy, które mogłyby zagrozić infrastrukturze komunikacyjnej na Ziemi. Plamy słoneczne mogą zwiastować uwolnienie ogromnej ilości energii przez gwiazdę. Im więcej takich plam, tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy mieli do czynienia z rozbłyskami słonecznymi.

Plamy słoneczne to po prostu chłodniejsze obszary na powierzchni gwiazdy. Powstają one w obszarach, gdzie pola magnetyczne są silne. Dlatego też im więcej takich plam, tym większe prawdopodobieństwo, że aktywność magnetyczna Słońca jest zakłócona, a co za tym idzie, szanse na nagłą eksplozję energii są wysokie. W związku z tym, że naukowcy odkryli ponad dwa razy tyle plam, niż się spodziewali, możemy oczekiwać, że maksimum słoneczne również będzie potężniejsze, niż do tej pory sądzono.