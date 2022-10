Spis treści: 01 Czy obserwacje częściowego zaćmienia Słońca mogą być niebezpieczne?

02 Co nie nadaje się do obserwacji częściowego zaćmienia Słońca?

03 Jak bezpiecznie obserwować częściowe zaćmienie Słońca?

Czy obserwacje częściowego zaćmienia Słońca mogą być niebezpieczne?

Mimo że nasza dzienna gwiazda jest najłatwiej zauważalnym obiektem na niebie, to jej bezpośrednie obserwacje mogą okazać się niebezpieczne dla oka. Nie trzeba nawet używać żadnego teleskopu czy lornetki, żeby narazić się na trwałe uszkodzenie wzroku.

Wszystko za sprawą szkodliwego promieniowania emitowanego przez Słońce, które może powodować wiele negatywnych konsekwencji dla wzroku. Z tego powodu warto zadbać o bezpieczeństwo obserwacji, a metod jest co najmniej kilka.

Co nie nadaje się do obserwacji częściowego zaćmienia Słońca?

W internecie można odnaleźć wiele najróżniejszych pomysłów na obserwowanie Słońca. Niestety część z nich może być niebezpieczna dla naszego zdrowia.

Zdecydowanie złym pomysłem będzie skorzystanie ze:

zdjęć rentgenowskich,

dyskietek,

płyt kompaktowych,

kliszy,

przydymionych szkiełek,

okularów przeciwsłonecznych lub innych tego rodzaju gadżetów dostępnych w każdym domu.

Mimo że pozwolą one ograniczyć blask Słońca, to jednak nie będą absorbowały szkodliwego promieniowania UV.

Jak bezpiecznie obserwować częściowe zaćmienie Słońca?

Najbezpieczniejszym sposobem na obserwacje częściowego zaćmienia Słońca będzie użycie filtrów zapewniających stuprocentowe bezpieczeństwo.

Najlepiej wyposażyć się w specjalne okulary do obserwowania zaćmień, które można kupić w dowolnym sklepie astronomicznym. Jeśli akurat nie ma ich w ofercie, można dopytać o filtr słoneczny w postaci folii ND5, a okulary wykonać samodzielnie za pomocą tektury lub kartonu. Wystarczy trochę umiejętności plastycznych.

Jeśli akurat z jakiegoś powodu wspomniana folia ND5 będzie niedostępna, można skorzystać z innych metod obserwacyjnych. Jedną z nich może okazać się Camera Obscura. To rodzaj prymitywnego aparatu fotograficznego, który łatwo można wykonać w domu. Wystarczy karton lub tektura oraz kartka białego papieru.

Zaćmienie Słońca w Polsce Miasto Początek częściowego zaćmienia Słońca (godzina) Maksimum częściowego zaćmienia Słońca (godzina) Koniec częściowego zaćmienia Słońca (godzina) Stopień przysłonięcia Słońca (procent) Białystok 11:14 12:25 13:36 45 Bydgoszcz 11:11 12:19 13:27 39 Gdańsk 11:11 12:18 13:27 41 Gorzów Wlkp. 11:10 12:16 13:22 35 Katowice 11:14 12:22 13:31 36 Kielce 11:15 12:24 13:33 39 Kraków 11:15 12:23 13:33 37 Lublin 11:15 12:26 13:36 42 Łeba 11:10 12:17 13:26 40 Łódź 11:13 12:21 13:31 39 Olsztyn 11:12 12:21 13:31 43 Opole 11:13 12:20 13:29 36 Poznań 11:11 12:18 13:26 37 Rzeszów 11:16 12:26 13:37 40 Szczecin 11:09 12:14 13:21 35 Toruń 11:11 12:19 13:29 39 Warszawa 11:13 12:23 13:33 41 Wrocław 11:12 12:19 13:27 35 Zakopane 11:16 12:24 13:34 36 Zielona Góra 11:11 12:16 13:24 34

Zdjęcie Camera obscura to proste urządzenie do oglądania zaćmienia, które można wykonać w domu. / Sławomir Matz / archiwum prywatne

Aby wykonać ten przyrząd, należy zrobić niewielką dziurkę w nieprzeźroczystej tekturze, przez którą przeciskało się będzie światło słoneczne. Po skierowaniu go na białą kartkę powinien się zarysować biały okrąg. To nic innego, jak odwrócona tarcza słoneczna, która podczas zaćmienia będzie lekko nadgryziona przez Księżyc. Konstruując ten przyrząd można eksperymentować z rozmiarami otworu, oraz odległością dzielącą go od białej kartki. Warto jednak zadbać o to, by światło słoneczne padało na nią prostopadle.