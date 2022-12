Robot porzucił pojemnik na Marsie. "Ta misja odmieni całą ludzkość"

Wielu naukowców uważa bowiem, że przed milionami, a nawet miliardami lat powierzchnię Marsa mogło zamieszkiwać mikrobiologiczne życie. Dlatego laboratoria NASA chcą dokładnie przeanalizować próbki, a wtedy jest wielce prawdopodobne, że odkryjemy w nich coś niezwykłego, co może odmienić nasze postrzeganie tej fascynującej planety.

W próbkach mogą znajdować się ślady życia

Na razie nie wiadomo, kiedy misja dostarczenia próbek na Ziemię stanie się rzeczywistością. Wiemy jednak na pewno, że start misji Mars Sample Return nie odbędzie się szybciej niż w 2028 roku. Tymczasem samo dostarczenie próbek na Ziemię może się odbyć dopiero w przyszłej dekadzie. Orientacyjnie wymienia się rok 2033 lub 2035.

Najpierw kurier w postaci lądownika ma dostarczyć na powierzchnię Marsa drony, które znajdą próbki, zabiorą je i umieszczą w urządzeniu powrotnym. Co ciekawe, pierwotnie na powierzchni Marsa w tym celu miał pojawić się łazik, ale naukowcy zdecydowali, że jego rolę przejmą dwa helikoptery klasy Ingenuity lub kilka mniejszych. Ingenuity to pierwszy w historii dron, który poleciał na obcą planetę. Urządzenie NASA obecnie eksploruje rozległe obszary karteru Jezero, wyszukując ciekawych miejsc do zbadania przez łazik Perseverance.