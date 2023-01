Co może się stać, gdy rzucimy piłką na różnych planetach, jak daleko poleci? Na Ziemi to łatwe do wyobrażenia. Ale jaką odległość uda się osiągnąć na Księżycu lub Marsie? Dzięki prostemu nagraniu możemy poznać odpowiedź na to tyleż mało dla nas istotne co ciekawe pytanie. Dr James O'Donoghue astronom, który pracował dla NASA a obecnie dla Japońskiej Agencji Eksploracji Kosmosu JAXA obliczył i nagrał krótki film ilustrujący rzut piłką na każdej planecie, Księżycu oraz Plutonie. W każdym przypadku założył, że piłka zostanie rzucona z prędkością 72 km/h pod kątem 45 stopni. Ciekawe, czy eksperymentalnie sprawdził swoje obliczenia na Ziemi.

Rzucamy piłką w kosmosie. Jak daleko poleci?

Mając szkolną wiedzę z fizyki, domyślamy się, że to jak daleko poleci piłka będzie zależało od grawitacji, która wynika z masy planety. Ale równie ważna jest jej gęstość. Na Ziemi przeciętny człowiek będzie w stanie rzucić piłkę na odległość około 41 m, przy maksymalnej wysokości 10 m. Spokojnie przerzucimy więc zwykły samochód osobowy lub ciężarowy.

Jest szansa, że za jakiś czas stopa człowieka stanie na Marsie. Jeśli pierwszą czynnością, jaką astronauta chciałby wykonać na czerwonej planecie, byłby rzut piłką, ta poleciałaby na odległość ponad 100 m, osiągając przy tym maksymalną wysokość 27 metrów. Czyli byłby w stanie przerzucić Boeinga 737-800, który ma 39,5 m długości i 12,5 m wysokości.

To jednak nic przy rzucie na Księżycu. Gdybyśmy postawili tam replikę Krzywej Wieży w Pizie (56 m wysokości), to bylibyśmy w stanie przerzucić ją z odległości około 120 m. Sama piłka poleciałaby natomiast aż na odległość niemal 250 m, osiągając maksymalną wysokość 62 m.

Jednak prawdziwy rekord czeka śmiałka, który zrobi to na Plutonie. Na byłej planecie piłka poleci na odległość aż 667 m, osiągając maksymalną wysokość 167 m. To znaczy, że bylibyśmy w stanie przerzucić obiekt wielkości... egipskiej piramidy (139 m wysokości i 230 m szerokości u podstawy)! Jednocześnie sam rzut można byłoby całkiem długo obserwować. Piłka leciałaby 47 sekund.

Wideo youtube

