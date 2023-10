Rzut monetą to nie jest równe 50/50. Możesz zyskać minimalną przewagę

Można przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Zespół matematyków pod przewodnictwem Persiego Diaconisa twierdzi, że za każdym razem, gdy dokonujemy rzutu monetą, szala zwycięstwa przechylona jest delikatnie na jedną ze stron. Chodzi o to, że rzucając monetą, wprowadzamy do niej niewielką ilość drgań, co decyduje o wyniku.

Według modelu Diaconisa precesja powoduje, że moneta spędza więcej czasu w powietrzu stroną początkową skierowaną do góry. W związku z tym istnieje większa szansa, że moneta wyląduje po tej samej stronie, po której zaczęła (tj. „z tendencją po tej samej stronie”). Pisze zespół w artykule przed drukiem, który nie został jeszcze zrecenzowany.

Początek decyduje o wyniku

Diaconis obliczył na podstawie zarejestrowanej i przeanalizowanej określonej liczbie rzutów monetą, że lądują one po tej samej stronie, którą zostały rzucone w 51 procentach przypadków.

Teraz matematycy postanowili to sprawdzić na większym zbiorze danych, angażując do projektu 48 osób, które łącznie wykonały 350 757 rzutów monetami różnych walut. Zespół stwierdził, że prawdopodobieństwo pojawienia się tej samej strony monety, którą została rzucona, wynosi 50,8 procent.

Zwrócono również uwagę na to, że zależy to od sobą wykonującej rzut. Jedni wykazują się silną orientacją w tę samą stronę, inni nie wykazują jej wcale. Jednak stanowi to niewielki czynnik wpływający na wynik. Przewaga wynosząca ułamek procenta nie wydaje się na tyle znacząca, aby miało to w jakikolwiek sposób pomóc nam wygrać, jednak szanse rosną wraz z ilością rzutów.

Kiedy do podejmowania decyzji o wysoką stawkę wykorzystuje się rzuty monetą, najlepiej jest ukryć pozycję wyjściową monety. Dodaje zespół.