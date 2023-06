Ostatni lot miał miejsce w kwietniu, jednak zakończył się eksplozją maszyny po tym, jak niektóre z silników uległy awarii. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano się zniszczyć rakietę po czterech minutach po starcie. Starshipowi zajęło aż czterdzieści sekund, aby odpowiedzieć na polecenie samozniszczenia. Jednak nieudany lot stał się źródłem wielu bezcennych informacji, które pomogą udoskonalić rakietę.

Wdrażane ulepszenia

Dyrektor generalny SpaceX, Elon Musk ujawnił, że Starship potrzebuje co najmniej tysiąca poprawek, zanim kolejny raz wzniesie się w niebo. Szacuje się, że kolejny lot będziemy mogli oglądać za około sześć do ośmiu tygodni, jednak nie jest to nic pewnego.