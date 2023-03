NASA wraz ze SpaceX wystrzeliła prototypowy teleskop na ISS

Sandra Bielecka Astronomia

We wtorek 14 marca z Cape Canaveral na Florydzie wystrzelony został prototypowy teleskop Stellar Occultation Hypertemporal Imaging Payload (SOHIP). Ma on dotrzeć na Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie posłuży do obserwacji i pomiaru atmosferycznych fal grawitacyjnych i turbulencji.

Zdjęcie We wtorek 14 marca z Cape Canaveral na Florydzie wystrzelony został prototypowy teleskop / 123RF/PICSEL