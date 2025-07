Ostre zapalenie trzustki to nagły stan zapalny gruczołu znajdującego się za żołądkiem, który odpowiada za produkcję enzymów trawiennych. Choroba często wymaga hospitalizacji, a objawy to silny ból brzucha, nudności i gorączka. W ulotkach pacjenta dołączanych do leków GLP-1 zapalenie trzustki figuruje jako "niezbyt częsty", ale możliwy efekt uboczny, występujący u około 1 na 100 osób.