Namalsadirah II to jedna z gwiazd, które tworzą sylwetkę konstelacji Strzelca. W Polsce można ją zaobserwować latem, jak przebiega nisko nad południowym horyzontem. Jest to gwiazda o jasności nieco ponad 3 magnitudo, co sprawia, że w normalnych warunkach powinna być widoczna gołym okiem.

Jej pozycja na widnokręgu pokrywa się z płaszczyzną ekliptyki. Z tego powodu czasami miewa ona ciekawych gości z Układu Słonecznego w swoim pobliżu. Tym razem odwiedzi ją Księżyc i będzie to spotkanie na tyle bliskie, że na kilkadziesiąt minut gwiazda przestanie być widoczna.

Reklama

Przebieg okultacji Namalsadirah II

Nasz naturalny satelita niemal dobę po pełni zakryje gwiazdę Namalsadirah II. Moment zakrycia będzie niestety niewidoczny z naszego kraju. Dojdzie do niego 15 czerwca około 23:30, gdy obydwa obiekty będą jeszcze pod horyzontem. W ciągu kolejnych kilkudziesięciu minut srebrny glob powinien być już widoczny na polskim niebie, a wraz z nim dalsza część okultacji.

16 czerwca około 5 minut po północy spod nieoświetlonej części tarczy Księżyca wynurzy się zakryta wcześniej Namalsadirah II. Warto w tej sytuacji wykazać się refleksem, aby nie przegapić kluczowego momentu widowiska, ponieważ odkrycie potrwa dosłownie moment.

Jak obserwować odkrycie Namalsadirah II?

Do obserwacji tego zjawiska warto użyć co najmniej lornetki lub niewielkiego teleskopu. Blask Księżyca w dużej fazie oświetlenia może negatywnie wpływać na jakość obserwacji. Stąd mimo iż Namalsadirach II jest widoczna gołym okiem, to w pobliżu jasnego Księżyca ciężko będzie ją wypatrzyć.

Istotna okazuje się również lokalizacja obserwacji, ponieważ zjawisko będzie widoczne krótko po wschodzie Księżyca. Warto zatem do obserwacji wybrać takie miejsce, z którego doskonale będzie widać tarczę naturalnego satelity Ziemi. Szczególnie istotnym okazuje się brak wysokich drzew lub budynków w kierunku południowego wschodu.