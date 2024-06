Sonda OSIRIS-REx dostarczyła na Ziemię próbki planetoidy Bennu. Badania tych skał trwają już kilka miesięcy i ujawniają coraz to więcej zagadkowych informacji. Teraz naukowcy odkryli w próbkach fosforan magnezowo-sodowy, co było szokiem dla specjalistów.

Bennu pochodzi z wodnego świata?

Nowe odkrycie wskazuje, że zdobyto teraz jeszcze mocniejszy argument przemawiający za tym, że Bennu była kiedyś fragmentem większego i prymitywnego wodnego świata.

Specjaliści wskazują, że minerały fosforanowe odkryto do tej pory w próbce planetoidy Ryugu, czy też w poszczególnych meteorytach. Jednakże próbki z Bennu są wyjątkowe ze względu na wielkość ziaren i ich czystość.

Reklama

- Obecność i stan fosforanów, a także innych pierwiastków i związków na Bennu, sugerują wodną przeszłość asteroidy. Bennu potencjalnie mogła kiedyś być częścią wilgotniejszego świata. Jednak ta hipoteza wymaga dalszych badań — powiedział w oświadczeniu Dante Lauretta z University of Arizona w Tucson.

Z kolei Jason Dworkin, naukowiec projektu OSIRIS-REx w Goddard Space Flight Center NASA w Greenbelt w stanie Maryland dodał: - OSIRIS-REx dał nam dokładnie to, na co liczyliśmy: dużą, dziewiczą próbkę asteroidy bogatą w azot i węgiel z dawniej wilgotnego świata.

Wilgotna przeszłość Bennu

Wcześniej w próbkach z Bennu badacze odkryli obecność serpentynitu. Jest to skała, która tworzy się, gdy stopione skały mają kontakt z wodą. Naukowcy proponują teraz hipotezę, że Bennu była fragmentem ciała kosmicznego z dużą ilością wody w stanie ciekłym, która występowała prawdopodobnie pod lodową lub kamienistą powierzchnią. Przykładem takiego obiektu może być lodowy księżyc Saturna Enceladus. Uważa się, że tajemnicze kosmiczne ciało miało około 250 km średnicy, a Bennu mająca średnicę około 500 m, powstała wskutek kosmicznej kolizji.

- Wciąż wymyślamy pomysły, jak przetestować [hipotezę mokrego ciała macierzystego]. Ale dla mnie jest to główny kandydat na środowisko geologiczne, w którym powstały te skały - powiedziała profesor Lauretta dla IFLScience.

Jak dodał dr Harold Connolly z Uniwersytetu Rowan w Glassboro w stanie New Jersey: - Próbki Bennu to kusząco piękne skały pozaziemskie. Wykonywane co tydzień nowe analizy [...] dostarczają nowych i czasami zaskakujących odkryć, które pomagają ustalić ważne informacje dotyczące pochodzenia i ewolucji planet podobnych do Ziemi.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Meteoritics & Planetary Science .